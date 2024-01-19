В Башкирии купели посетили 23 001 человек

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«Происшествий не зарегистрировано», — проинформировали в ведомстве.
В Уфе сегодня утром верующие проследовали от Свято-Сергиевского собора до Набережной реки Белой, где состоялся обряд освящения воды. Все желающие смогли окунуться в прорубь. За их безопасностью следят спасатели, сотрудники полиции и работники больницы.
«В Уфе, по состоянию на 14.00, купели посетили 5194 человека, их них окунулись 3285 человек», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Ранее сообщалось, что в канун праздника Крещения в Уфе открылись семь официальных мест для обряда омовения. Всего в Башкортостане подготовлено 99 купелей. Спасатели убедительно просят желающих окунуться делать это только в установленных местах.