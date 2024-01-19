В Башкирии купели посетили 23 001 человек

В Уфе сегодня утром верующие проследовали от Свято-Сергиевского собора до Набережной реки Белой, где состоялся обряд освящения воды. Все желающие смогли окунуться в прорубь. За их безопасностью следят спасатели, сотрудники полиции и работники больницы.