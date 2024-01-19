Путин утром 19 января окунулся в прорубь по случаю Крещения

«Президент окунулся утром в прорубь традиционно по случаю Крещения», — сказал он.
В прошлом году Путин, следуя своей традиции, принимал участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Однако в 2022-м он решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. При этом Песков отмечал, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого.
До этого, в 2018 году, президент принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области. Тогда Песков отметил, что для Путина это не первый опыт крещенских купаний, в прорубь он окунается уже на протяжении нескольких лет.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.