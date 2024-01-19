Косметолог развенчала мифы о полезности фейсфитнеса

«Мышцы лица можно подтянуть так же, как и на всем теле» — этот крайний аргумент пропагандистов фейс-тренировок в пух и прах разбивают медики. Говорят, увы, как бы не хотелось, верить в такие чудеса не стоит. Больше того, такой самообман опасен. Давайте разберемся, что такое фейсфитнес. Это техника работы с мышцами лица без аппаратов и подручных средств. Тренеры говорят, что женщина своими руками может проработать каждую мышцу, которая потеряла тонус. Уверяют, что, придавая таким образом тонус мышцам лица, можно предотвратить появление морщин и даже разгладить уже имеющиеся. Заманчиво. Только медицина, в частности, такая наука, как дерматология, таких методик не признает".