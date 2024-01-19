Михаил Боярский признался, что он — подкаблучник

Жена звездного артиста Лариса Луппиан признавалась, что в браке с Боярским было много как хорошего, так и плохого, но в последние годы живут счастливо. Они продолжают играть в театре и помогают детям с внуками.
Боярский в недавних интервью назвал славу, деньги и звания — пустым. По его словам, главное — семья, дети и внуки, а также их здоровье и благополучие. Кроме того, он не стал отрицать, что стал подкаблучником и считает важным угодить супруге.
Артист рассказал, что любит ходить по магазинам со списком, который дает жена. Кроме того, он заботится о внуках, покупая им игрушки.
«Делаю то, что необходимо. Да, я подкаблучник. И рад, что у меня есть каблук, который может опереться на меня».
«МК в Питере» ранее рассказывал, что Боярский перенес инфаркт, но сразу после больницы вышел на сцену.