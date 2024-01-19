Комиссия по ликвидации ЧС в Севастополе: заявление Развожаева

Водоснабжение отключено в большинстве районов города. Это связано с решением на время — ориентировочно на 5−6 часов — остановить работу городских гидроузлов, чтобы сохранить технологическое оборудование. За это время планируется подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.