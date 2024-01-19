Комиссия по ликвидации ЧС в Севастополе: заявление Развожаева

Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ответственные службы заранее проводили очистку русел рек, что позволило избежать более масштабных затоплений. Сейчас, по предварительной информации, подтоплены около 40 индивидуальных жилых домов. Из части домов были эвакуированы люди, от централизованного размещения во временных пунктах они отказались, разместились у родственников. МЧС и спасательная служба продолжают подворовой обход и мониторинг ситуации.
Водоснабжение.
Водоснабжение отключено в большинстве районов города. Это связано с решением на время — ориентировочно на 5−6 часов — остановить работу городских гидроузлов, чтобы сохранить технологическое оборудование. За это время планируется подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.
Выплаты и компенсации
«Пострадавшие от паводка смогут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей. При этом заявление через Госуслуги подавать не надо. Муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода», — подчеркнул он. Средства будут выплачены из резервного фонда.
Электроэнергия
Электроснабжение поселков Сахарная головка и Штурмовое восстановлено через резервные линии в 13:23.
Газоснабжение
«Поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления через реку Черную, обеспечивающим газоснабжение жителей в селе Родном», — добавил губернатор.
Неблагоприятный прогноз
На выходных в Севастополе ожидается минусовая температура. Ответственным лицам дано поручение обеспечить готовность спецтехники к проведению противогололедных мероприятий. В случае необходимости мобилизовать технику, подрядчиков и строителей.