«Границы районов “нарезаны” несправедливо»: эксперт оценил идею создания новых районов в Самаре

В рамках обсуждения развития исторического поселения в Самаре прозвучала идея о создании в областном центре нового внутригородского района. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил это новшество, сославшись на опыт Казани.
— У них там создано муниципальное учреждение, но при этом де-факто оно находится на правах префектуры района. То есть как район города. Если говорить смело, то нужно создавать отдельную муниципальную единицу. Упразднять Самарский и Ленинский районы. Делать из них историческое поселение в описанных границах, — заявил парламентарий.
«Остатки» Ленинского района, не входящие в границы исторического поселения, депутат предлагает присоединить к Октябрьскому району.
Корреспондент «КП-Самара» попросил прокомментировать идею одного из основателей движения «Том Сойер Фест», председателя общественной организации «За информационное общество», члена комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты Самарской области Анастасию Кнор.
«В историческом поселении своя специфика»
— Мы с Олегом Никитенко (председателем общественного совета при региональном Минстрое — Прим. «КП-Самара») еще два года назад подавали в мэрию письмо с аналогичным предложением. Поэтому я обрадовалась, узнав, что эта идея сейчас прозвучала. В историческом центре своя специфика, она требует совершенно особого подхода, действий, решений, которые не требуются в других районах. Поэтому было бы логичным и продуктивным соединить для единого управленческого подхода Самарский и большую часть Ленинского района, — считает Анастасия Кнор.
При этом, по мнению эксперта, речь не идет о том, чтобы создать какую-то иную управленческую структуру, отличающуюся от администраций других внутригородских районов.
— Все администрации районов действуют в рамках Устава городского округа Самара, поэтому создать какие-то иные подразделения внутри этой структуры не удастся просто по закону. Но можно создать различные коммерческие и некоммерческие организации для реализации задач по развитию исторического поселения, — пояснила общественница.
«Возьми, боже, что нам негоже»
Анастасия Кнор высказала свое мнение и по поводу необходимости пересмотра нынешних границ внутригородских районов.
— Я изучала этот вопрос. По моему мнению, районы «нарезаны» исторически несправедливо. Особенно это касается Советского, Промышленного и Кировского районов. Ощущение, например, что в Кировский район попали земли по принципу «возьми, боже, что нам негоже». Границы районов не круглые, не квадратные, а идут «с подвывертом» — явно для того, чтобы какие-то объекты попали или не попали в тот или иной район, — рассказала общественница.
Однако она не видит пока жесткой необходимости в пересмотре границ районов.
— Если появится желание сделать географию районов более стройной и упорядоченной, надо смотреть, как это скажется на комфорте населения. Если, условно, где-то есть одна поликлиника на территорию с большим населением, а где-то наоборот — их больше на меньшее количество жителей, тогда есть смысл пересматривать административно-территориальное деление. Других причин перекраивать нынешние границы районов я не вижу, — заявила Анастасия Кнор.
Новый район для «кошелевцев» и «южан»?
Идея о создании нового района в Самаре поднималась несколько лет назад. Выделения в отдельную административно-территориальную единицу требовали жители микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк.
Также звучала идея о присоединении к городскому округу Самара микрорайона Южный город. Сейчас Южный город, как и Кошелев-парк, является частью Волжского района Самарской области. И если Кошелев-парк — хотя бы часть городского поселения Смышляевка, то «южане» формально считаются сельчанами — Южный город строится на территории сельских поселений Лопатино и Черноречье. Но эти идеи так и не воплотились пока в жизнь.