«Границы районов “нарезаны” несправедливо»: эксперт оценил идею создания новых районов в Самаре

— Мы с Олегом Никитенко (председателем общественного совета при региональном Минстрое — Прим. «КП-Самара») еще два года назад подавали в мэрию письмо с аналогичным предложением. Поэтому я обрадовалась, узнав, что эта идея сейчас прозвучала. В историческом центре своя специфика, она требует совершенно особого подхода, действий, решений, которые не требуются в других районах. Поэтому было бы логичным и продуктивным соединить для единого управленческого подхода Самарский и большую часть Ленинского района, — считает Анастасия Кнор.