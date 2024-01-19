Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка

Он добавил, что в Госдуме, например, уже есть инициатива о запрете выбора для ребенка имени, которое не соответствуют его полу. По словам собеседника агентства, сейчас при получении свидетельства о рождении запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков (за исключением дефиса). Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.