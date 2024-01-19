Лужайка для трёх и более заек: сравниваем льготы многодетным в Калининграде и Москве

Анна, мама троих сыновей из Москвы, рассказала «Новому Калининграду», что после переезда в столицу из центральной России льгот у семьи стало значительно больше, и они порой очень выручают — особенно бесплатный проезд, парковка и освобождение от транспортного налога. Помощь в денежном выражении тоже никогда не бывает лишней. «Сейчас я получаю что-то около 14 тыс. в месяц на двоих сыновей. [Старший сын] Артём уже не льготник, но, так как он поступил в вуз, то младшие дети имеют право на льготу. Как только он его окончит, льготы прекращаются», — отметила собеседница.