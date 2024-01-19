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В Минздраве объяснили, почему ввели регулирование цен в стоматологии

Если на рынке не будет резких скачков цен, то со стороны Минздрава не будет ужесточения ценового регулирования на медицинские услуги. Об этом рассказал Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава во время выступления на Республиканском клубе директоров.

н подчеркнул, что Минздрав не сторонник ужесточения ценообразования, а развитие бизнеса в отрасли здравоохранения — в интересах ведомства, как и достойные зарплаты врачам.

При этом Дмитрий Калистратов добавил, что по отдельным медуслугам были злоупотребления в формировании цен. Это касается как диагностических услуг, так и стоматологии, когда контролирующие органы выявили необоснованно высокие цены.

По словам представителя Минздрава, после введения регулирования провели глубокий анализ изменения ситуации. В итоге в клиниках, где были очень высокие цены, они заметно снизились, но на более дешевые услуги при этом немного подросли.

В конце прошлого года в Беларуси вступило в силу постановление, по которому цены в стоматологии теперь регулируют не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. В Минздраве тогда оценили, что удаление молочного зуба в среднем подешевеет на 33% (было 127 рублей, стало 85,6), а лечение среднего кариеса — на 47% (было 163 рубля, стало 86,4).

медицина