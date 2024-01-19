В Минздраве объяснили, почему ввели регулирование цен в стоматологии

н подчеркнул, что Минздрав не сторонник ужесточения ценообразования, а развитие бизнеса в отрасли здравоохранения — в интересах ведомства, как и достойные зарплаты врачам.
При этом Дмитрий Калистратов добавил, что по отдельным медуслугам были злоупотребления в формировании цен. Это касается как диагностических услуг, так и стоматологии, когда контролирующие органы выявили необоснованно высокие цены.
По словам представителя Минздрава, после введения регулирования провели глубокий анализ изменения ситуации. В итоге в клиниках, где были очень высокие цены, они заметно снизились, но на более дешевые услуги при этом немного подросли.
В конце прошлого года в Беларуси вступило в силу постановление, по которому цены в стоматологии теперь регулируют не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. В Минздраве тогда оценили, что удаление молочного зуба в среднем подешевеет на 33% (было 127 рублей, стало 85,6), а лечение среднего кариеса — на 47% (было 163 рубля, стало 86,4).