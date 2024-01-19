В Воронеже три электрички продлят до остановочного пункта «Плехановская»

По согласованию с региональным министерством промышленности и транспорта в рамках развития проекта «Городской поезд» с 29 января маршруты трех воронежских электричек будут продлены до остановочного пункта «Плехановская». Пригородные поезда будут следовать по новому маршруту ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс» в пятницу, 19 января.