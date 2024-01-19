В Воронеже три электрички продлят до остановочного пункта «Плехановская»

По согласованию с региональным министерством промышленности и транспорта в рамках развития проекта «Городской поезд» с 29 января маршруты трех воронежских электричек будут продлены до остановочного пункта «Плехановская». Пригородные поезда будут следовать по новому маршруту ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс» в пятницу, 19 января.
Изменения коснутся поездов:
№ 6419 сообщением Лиски — Воронеж-1/Плехановская: со станции Лиски электричка будет отправляться в 6:10 и прибывать на остановочный пункт «Плехановская» в 8:35;
№ 6418 Плехановская/Воронеж-1 — Лиски: с остановочного пункта «Плехановская» электричка будет отправляться в 17:16 и прибывать на станцию Лиски в 19:38;
№ 6350 Грязи-Воронежские — Воронеж-1/Плехановская: со станции Грязи-Воронежские электричка будет отправляться в 14:41 и прибывать на остановочный пункт «Плехановская» в 17:02.
Как сообщало РИА «Воронеж», по проекту «Городской поезд» предполагается развитие сети железнодорожного транспорта: в черте города находятся три железнодорожные ветки, по которым ходят пригородные пассажирские поезда:
Сомово — Воронеж-1;
Масловка — Воронеж-1 и.
Семилуки — Воронеж-1.
Есть также ряд путей необщего пользования, которые можно использовать для развития проекта, например: Воронеж-1 — Шилово и Воронеж-1 — склады аэропорта. То есть можно оборудовать развитую сеть с остановочными пунктами от Шилово до станции Придача.
В рамках проекта уже были построены два новых остановочных пункта «Центральный парк» и «Богатырская».