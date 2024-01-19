В 18 школах Челябинской области будут обучать работе с беспилотниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что колледжи и школы 30 пилотных регионов в 2024 году оснастят необходимым оборудованием для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
«Перед нами очень высокая планка: до 2030 года необходимо подготовить не менее 1 млн специалистов, чтобы решить те задачи, которые поставил президент. Эта работа предполагает три ключевых направления. Первое — подготовка кадров, второе — создание образовательных программ, и в эту работу уже активно включилось профессиональное сообщество. Третье направление — оснащение школ и колледжей необходимым оборудованием», — приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства России Андрея Белоусова.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в регионах на базе колледжей будут созданы центры подготовки по обращению с беспилотными авиационными системами.
На Южном Урале такой центр будет открыт на базе Южно-Уральского агропромышленного колледжа в селе Аргаяш.
«Кроме того, в 18 школах региона откроются классы по изучению и использованию беспилотных летательных аппаратов. География общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, самая разнообразная: Сим, Златоуст, Троицк, Челябинск, Южноуральск, Миасс, Копейск, Магнитогорск, Сосновский и Саткинский районы», — уточнили в правительстве Челябинской области.
Для полноценного функционирования центров и кружков будет организовано повышение квалификации педагогических работников. В 2024 году в стране планируется подготовить 2450 педагогов для школ и колледжей. Кроме того, будет разработано 20 различных учебных модулей с использованием цифрового образовательного контента для внедрения их в образовательные процессы.