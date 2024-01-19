В 18 школах Челябинской области будут обучать работе с беспилотниками

«Перед нами очень высокая планка: до 2030 года необходимо подготовить не менее 1 млн специалистов, чтобы решить те задачи, которые поставил президент. Эта работа предполагает три ключевых направления. Первое — подготовка кадров, второе — создание образовательных программ, и в эту работу уже активно включилось профессиональное сообщество. Третье направление — оснащение школ и колледжей необходимым оборудованием», — приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства России Андрея Белоусова.