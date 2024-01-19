Мэр Нижнего Новгорода попросил жителей потерпеть до конца снегопада

За ночь с улиц города вывезено около 30 тыс. кубометров снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрия Шалабаев.



По его словам, на Крещение такого снегопада в Нижнем Новгороде не было 142 года. «Поскольку снег продолжает идти, прошу нижегородцев набраться терпения. Работы идут в круглосуточном режиме», — обратился господин Шалабаев к нижегородцам.



Он отметил, что дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме. «Ждем окончания снегопада сегодня к вечеру, и все выходные подрядчики будут устранять его последствия», — отметил глава города.