Бежали в купель с криками, отлынивали от работы и согревались игристым: как ростовчане отметили Крещение купанием в проруби

В Ростове многие, несмотря на ветер и холодный дождь, пришли окунуться в крещенские купели. Вот только где-то все больше напоминало, скорее, массовые гуляния, чем таинство.
Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» сам окунуться не рискнул, но атмосферу праздника передал с помощью фото, а еще рассказал о том, что увидел.
«ВОТ ОТЧАЯННЫЕ!».
Так, 18 января к девяти часам вечера к роднику Гремучий, что в Западном микрорайоне Ростова, уже начали подходить те, кто решил окунуться. На улице — около нуля градусов и ветер с небольшим дождем.
Кто-то переминался с ноги на ногу и не рисковал сразу раздеваться, а с интересом наблюдал за смельчаками. Другие же решительно подходили к купели и трижды окунались в воду.
— Вот отчаянные, вода-то — ледяная, — с восхищением повторяла стоявшая под зонтом дама лет 60, укутавшись в шубу, шарф и шапку.
Но дух праздника чувствовался. Рядом — икона со свечами. А еще можно было бесплатно выпить горячего чая, чтобы согреться.
При этом некоторые приходили на родник целыми семьями, даже с совсем маленькими детьми. Вот — отец заносит своего сына лет четырех в воду со словами: «Холодная вода закаливает». Однако было видно, что как только они зашли в воду, дальнейшие слова родителю уже давались с трудом:
— Зато какой иммунитет будет, — успокаивал он то ли себя, то ли напуганного ребенка.
А вот, неподалеку, несколько человек как ни в чем не бывало просто плавали по купели. Благо: места хватало всем.
«ВЕСЬ ГОД НЕ БУДУ БОЛЕТЬ».
Но, чем ближе время подходило к полуночи, тем больше оказывалось желающих зайти в иордань. А чтобы ничего не случилось, на месте дежурили медики, спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.
На первый взгляд, в происходящее они не сильно вмешивались, хотя, возможно, и не мешало бы. Как минимум для того, чтобы объяснять некоторым, что после приема горячительных напитков в ледяную воду лезть просто опасно.
К примеру, один из мужчин, выпив игристого, побежал в купель с криками: «Весь год не буду болеть!». Многие, услышав такое, лишь громко рассмеялись. Народ в большинстве своем шутил, развлекался и подбадривал друг друга.
Но общее впечатление от крещенского купания было такое, на Гремучке — народные гулянья, только с одной особенностью — подавляющее большинство хочет еще и окунуться в воду.
«Я — НА БОЛЬНИЧНОМ!».
А вот утром картина была совсем иной — людей было совсем немного. Возможно, из-за усилившегося дождя. К тому же, дорога на родник — под крутым наклоном и было сильно скользко.
Зато среди собравшихся большинство тех, кто окунается не первый раз. Ни о каких гуляньях на заре уже не было и речи — только заход в воду, теплые напитки и рассказы о том, как надо правильно закаливаться.
— Не стоит делать это спонтанно, а подготовиться к Крещению лучше заранее, — научает пришедших девушек пенсионер в плавках и носках. — Лучше — руки и лицо ополосните водой. И для первого раза — достаточно.
Тут, завидев фотоаппарат, ко мне навстречу несется поджарый мужчина:
— Ты только не фотографируй, брат! Я официально на больничном! Со здоровьем по факту все хорошо, догуливаю. Просто проблем не хочу.
После чего собеседник резво шагнул в воду и даже немножко проплыл.
«РАБОТА ПОДОЖДЕТ».
Также появились и те, кто пришел на Гремучий родник набрать воду — полторашки, пятилитрушки в обе руки — кто, сколько унесет. После чего добытое понесли в храм освящать, ведь там уже с вечера начались богослужения.
К примеру, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы предусмотрительно установили палатку для тех, кто пришел освятить воду. В ней можно было даже немножко постоять, скрывшись от дождя.
Почти в такой же стоял и батюшка — к нему уже растянулась очередь из желающих получить благословение и каплю воды в бутылочку. А народ все прибывал и прибывал.
При этом некоторые искали, где можно взять бутилированную воду. Но с этим особой проблемы не было: рядом — Центральный рынок.
— Перед работой зашла освятить воду, немножко опаздываю, — как бы извиняясь протискивается в очередь молоденькая девушка. — Но, думаю, ничего бумажки подождут, ведь праздник же!