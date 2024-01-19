Бежали в купель с криками, отлынивали от работы и согревались игристым: как ростовчане отметили Крещение купанием в проруби

При этом некоторые приходили на родник целыми семьями, даже с совсем маленькими детьми. Вот — отец заносит своего сына лет четырех в воду со словами: «Холодная вода закаливает». Однако было видно, что как только они зашли в воду, дальнейшие слова родителю уже давались с трудом: