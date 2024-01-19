Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе

В этом году завершится первая очередь строительства дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО. Она станет вторым дублером Киевского и Калужского шоссе. Сейчас готовность магистрали составляет около 70 процентов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.