Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе

В этом году завершится первая очередь строительства дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО. Она станет вторым дублером Киевского и Калужского шоссе. Сейчас готовность магистрали составляет около 70 процентов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Протяженность первой очереди трассы — 8,2 километра. На ней будет два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями, мост через реку Сосенку и еще один мостовой путепровод в районе СНТ “Родник”», — написал Мэр Москвы.
Новая дорога снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе, а также улучшит транспортную доступность населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.
Во время строительства второй очереди дорогу продлят от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова. От МКАД до трассы М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна можно будет доехать, минуя Калужское шоссе.
Запланирована и третья очередь создания магистрали — на юг, от трассы М-3 до северо-западной окраины Троицка.
Первый дублер Калужского и Киевского шоссе, автодорогу Марьино — Саларьево, ввели в эксплуатацию летом 2020 года.