Гололедица и мокрый снег с дождем ожидают в выходные жителей Воронежской области

Предстоящие выходные 20 и 21 января будут для воронежцев совсем не зимними. Синоптики рассказали о погоде в субботу и воскресенье.
Так, по данным регионального Гидрометцентра, в области и в Воронеже ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. А под ногами — гололедица. Так что жителям региона надо быть внимательными.
В субботу, 20 января, температура воздуха будет от −2… до +3 градусов в районах области, от 0 до −2 в Воронеже.
А ночью в воскресенье значительно похолодает до −7…-12 по области и −9…-11 в Воронеже. Днем 21 января будет −4… −9 по области и −7… −9 в Воронеже.
Ранее «Автодор» призвал воронежцев отказаться от дальних поездок по трассе М4 «Дон» также из-за сильного мокрого снега.