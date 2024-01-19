Вещали о стабильности: в Краснодаре отрубилось телевидение во время сюжета о ЖКХ

«Свет погас в тот момент, когда канал выдал сюжет о стабильной работе инфраструктуры ЖКХ в Краснодаре», — сообщает «ФедералПресс».
Отключение случилось на линии 6−10 кВ, отключены были ТП-870 и около двадцати трансформаторных подстанций. На устранение аварии закладывали два часа, сообщали аварийные службы.
Из-за этой аварии в центре остались обесточены почти два десятка улиц и сотни домов. Возобновить питание в районе стадиона «Кубань» удалось спустя 45 минут.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре хотят купить котельную, но их не осталось на рынке: разобрали другие регионы России.