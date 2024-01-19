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Вещали о стабильности: в Краснодаре отрубилось телевидение во время сюжета о ЖКХ

КРАСНОДАР, 19 января, ФедералПресс. Канал «Кубань 24» прервал эфир из-за обрыва электроснабжения: без электричества телевизионщики сидели почти час.
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Источник: Reuters

«Свет погас в тот момент, когда канал выдал сюжет о стабильной работе инфраструктуры ЖКХ в Краснодаре», — сообщает «ФедералПресс».

Отключение случилось на линии 6−10 кВ, отключены были ТП-870 и около двадцати трансформаторных подстанций. На устранение аварии закладывали два часа, сообщали аварийные службы.

Из-за этой аварии в центре остались обесточены почти два десятка улиц и сотни домов. Возобновить питание в районе стадиона «Кубань» удалось спустя 45 минут.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре хотят купить котельную, но их не осталось на рынке: разобрали другие регионы России.

ЖКХ