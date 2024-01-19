В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте после обращений общественников

В марте 2023 г. глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отмене концертов Валерия Меладзе, Ани Лорак и Александра Реввы. До этого организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал агентству об отмене концертов рок-групп «Машина времени», «ДДТ» и «Мумий Тролль». Они должны были состояться в Ростове-на-Дону в этом году. Как заявил Логвиненко, жители города не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию.