В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте после обращений общественников

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило об отмене концерта певицы Кристины Орбакайте из-за обращений общественников. Исполнительница должна была выступить в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 13 марта.
«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — сообщается на странице министерства во «В контакте».
17 января издание «Байкал-Daily» сообщило, что жители Улан-Удэ выступили за отмену концерта Орбакайте из-за того, что она «так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции». Горожане считают, что неопределившейся певице в Бурятии не место, отмечало издание.
18 января издание уточнило, что против концерта выступили и представители общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также Общественная палата Бурятии.
В марте 2023 г. глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил об отмене концертов Валерия Меладзе, Ани Лорак и Александра Реввы. До этого организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал агентству об отмене концертов рок-групп «Машина времени», «ДДТ» и «Мумий Тролль». Они должны были состояться в Ростове-на-Дону в этом году. Как заявил Логвиненко, жители города не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию.