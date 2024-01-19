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Прогноз погоды в Казахстане на субботу, 20 января

АСТАНА, 19 янв — Sputnik. Большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, где сохраняется погода без осадков, прогнозируют синоптики.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст. +2°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов погода будет неустойчивой, прогнозируется снег, низовая метель, гололед, усиление ветра, на юго-востоке республики — сильный снег.

Ожидается туман.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, утром и днем снег, поземок. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью 3−8, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 10−12 мороза.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 1−3 тепла.

Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2 −4 тепла.