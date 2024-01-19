В Самаре построят новый индустриальный парк на территории площадью почти 50 га

Предоставление потенциальным инвесторам готовой территории площадью в 50 гектаров должно способствовать активизации бизнес-активности и привлечению новых проектов в регион. В Самаре на территории уже существующих индустриальных и логистических парков «Преображенка», «Чапаевск» и других успешно функционируют 70 компаний, создано свыше 9 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций превышает 49 миллиардов рублей.