В Самаре построят новый индустриальный парк на территории площадью почти 50 га

В 2024 году в областной столице планируется создание нового индустриального парка под названием «Самарский». Его собираются разместить на территории Красноглинского района. Об этом стало известно на недавнем совещании, которое провела и.о. первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.
Ожидается, что проект начнет реализовываться уже в текущем строительном сезоне. В ходе совещания обсудили ключевые аспекты данного проекта. Так, в настоящее время решается вопрос о межевании земельных участков, транспортной доступности и необходимости сооружения инфраструктурных объектов.
Предоставление потенциальным инвесторам готовой территории площадью в 50 гектаров должно способствовать активизации бизнес-активности и привлечению новых проектов в регион. В Самаре на территории уже существующих индустриальных и логистических парков «Преображенка», «Чапаевск» и других успешно функционируют 70 компаний, создано свыше 9 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций превышает 49 миллиардов рублей.