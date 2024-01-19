Ветра стихнут только в феврале: синоптик — о погоде в Калининграде

В Калининграде ветреная погода будет сохраняться до конца января. Об этом «Клопс» рассказал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
«Дожди и метели зарядили до конца месяца. Во всём виноваты атлантические циклоны, которые постоянно сменяют друг друга. Остаток января будет ветрено, пасмурно и с осадками».
В субботу, 20 января, в Калининградской области ожидается усиление ветра до 22 м/с. Мы окажемся в тыловой части очередного атмосферного вихря.
Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий в пятницу, 19 января.