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Ветра стихнут только в феврале: синоптик — о погоде в Калининграде

Циклоны принесут дожди и мокрый снег.
Сейчас в Ричмонде: +3° 7 м/с 75% 751 мм рт. ст. +2°

В Калининграде ветреная погода будет сохраняться до конца января. Об этом «Клопс» рассказал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.

«Дожди и метели зарядили до конца месяца. Во всём виноваты атлантические циклоны, которые постоянно сменяют друг друга. Остаток января будет ветрено, пасмурно и с осадками».

рассказал Будовый

В субботу, 20 января, в Калининградской области ожидается усиление ветра до 22 м/с. Мы окажемся в тыловой части очередного атмосферного вихря.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий в пятницу, 19 января.