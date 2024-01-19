«Летающие ложки» заглянули в Петербург

Длиннохвостые синицы маленькие, вес едва достигает 10 граммов. Они кочевые, держатся стайками, состоящими, как правило, из родственников. Птенцы остаются с родителями целый год, а порой и дольше, иногда даже помогают выкармливать своих младших братьев и сестёр. В Петербурге обычно прилетают зимой из северных районов.