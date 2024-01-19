«Летающие ложки» заглянули в Петербург

Необычных птичек, похожих на пушистые шарики с длинной ручкой, встретил в Южно-Приморском парке Петербурга биолог Павел Глазков. Это длиннохвостые синицы, или ополовники, рассказывает он 19 января в своём канале «Каждой твари по паре».
Народное название этой птички произошло из двух слов: половник и ополоник, которые означают одно и то же — разливательную ложку. То есть перед нами — этакие летающие ложки.
Длиннохвостые синицы маленькие, вес едва достигает 10 граммов. Они кочевые, держатся стайками, состоящими, как правило, из родственников. Птенцы остаются с родителями целый год, а порой и дольше, иногда даже помогают выкармливать своих младших братьев и сестёр. В Петербурге обычно прилетают зимой из северных районов.
«Зимой мы их подкармливаем, а летом они избавляют лес от тли — ведь это их излюбленное лакомство», — отмечает Павел Глазков.