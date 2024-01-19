Главные новости недели

Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство.
В Фонде национального благосостояния не осталось евро
Средства можно инвестировать только в золото и юани.
Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
Предприниматель Вивек Рамасвами пообещал поддерживать Дональда Трампа.
Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны
Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.
В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения
Это может привести к структурным изменениям в экономике страны.
Цены на яйца в России начали снижаться
Их можно найти уже дешевле 100 рублей за десяток.
В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет.
В Роскачестве назвали самые фальсифицируемые продукты
Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.
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Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море