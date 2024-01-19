Главные новости недели

Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство.



В Фонде национального благосостояния не осталось евро

Средства можно инвестировать только в золото и юани.



Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Предприниматель Вивек Рамасвами пообещал поддерживать Дональда Трампа.



Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.



В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения

Это может привести к структурным изменениям в экономике страны.



Цены на яйца в России начали снижаться

Их можно найти уже дешевле 100 рублей за десяток.



В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет.



В Роскачестве назвали самые фальсифицируемые продукты

Если говорить о проблемных категориях, то можно выделить мёд, рассказали в пресс-службе Роскачества.