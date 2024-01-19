Ночной снегопад в Казани признали самым мощным за последние 5 лет — выпало 23 миллиметра за сутки

В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.