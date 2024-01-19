В Воронеже утвердили два новых автобусных маршрута

В Воронеже с 1 февраля внесут в реестр два новых автобусных маршрута: № 83 «Юго-Западный рынок — мкр. Шилово» и № 94 «ВГУ — ЖК “Грин Парк”. После этого будет объявлен поиск перевозчика, заключен контракт, а уже далее автобусы выйдут на линии. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров в пятницу, 19 января.
Единый оператор городских пассажирских перевозок, в свою очередь, рассказал, как будут ездить автобусы.
Транспорт на маршруте № 83 будет ходить от остановки «ВГУ» (улица Плехановская, 1) и далее по следующим улицам: Университетская площадь, Плехановская, Московский проспект, разворот в районе дома № 15, 17-й квартал, ЖМ «Заслонье» до остановочного пункта «ЖК “Грин Парк” (Московский проспект, 189/6).
В обратном направлении по следующим улицам: Московский проспект, Плехановская, Университетская площадь.
Движение на маршруте № 94 будет направлено от остановочного пункта «Юго-Западный рынок» (площадка для разворота и стоянки автобусов по адресу: улица Героев Сибиряков, 65) по следующим улицам: Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкая, Космонавтов, Ворошилова, Матросова, Острогожская, Теплоэнергетиков до остановочного пункта «Магазин» (площадка для разворота и стоянки автобусов по адресу: улица Теплоэнергетиков, 5).
В обратном направлении по следующим улицам: Теплоэнергетиков, Острогожская, Матросова, Ворошилова, Космонавтов, Пеше-Стрелецкая, Южно-Моравская, Героев Сибиряков, проспект Патриотов, Героев Сибиряков.
В мэрии отметили, что даты начала работы автобусов на маршрутах сообщат дополнительно.
Ранее стало известно, что в Воронеже изменят схему движения автобусного маршрута № 66. Корректировки вступят в силу 1 февраля.