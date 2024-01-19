В Воронеже утвердили два новых автобусных маршрута

В Воронеже с 1 февраля внесут в реестр два новых автобусных маршрута: № 83 «Юго-Западный рынок — мкр. Шилово» и № 94 «ВГУ — ЖК “Грин Парк”. После этого будет объявлен поиск перевозчика, заключен контракт, а уже далее автобусы выйдут на линии. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров в пятницу, 19 января.