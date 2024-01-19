В Кишиневе меняется один из самых популярных маршрутов, путая пассажиров: Как теперь будут ездить микроавтобусы

Как сообщают в примарии, с понедельника, 22 января, меняется маршрут микроавтобуса № 178 «Кодру (ул. Сихаструлуй) — ул. Тигина».
Маршрутка будет ездить следующим образом:
Туда. По г. Кодру: ул. Сихаструлуй (Î.P. «Vierul»); по Кишинёву: шоссе Хынчешть, ул. Миорица, ул. Г. Асаки, ул. Вл. Короленко, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. Измаил, ул. Ал. чел Бун, ул. Тигина.
Обратно. По Кишинёву: ул. Тигина, ул. А. Матеевича, ул. Измаил, ул. И. Инкулец, ул. Н. Тестемицану, ул. Гренобля, ул. Миорица, шоссе Хынчешть; по г. Кодру: ул. Сихаструлуй (Î.P. «Vierul»).
Конечная остановка в г. Кодру — ул. Сихаструлуй (Î.P. «Vierul»). Остановка на ул. Тигина упраздняется.