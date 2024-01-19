В Кишиневе меняется один из самых популярных маршрутов, путая пассажиров: Как теперь будут ездить микроавтобусы

Туда. По г. Кодру: ул. Сихаструлуй (Î.P. «Vierul»); по Кишинёву: шоссе Хынчешть, ул. Миорица, ул. Г. Асаки, ул. Вл. Короленко, ул. Н. Тестемицану, ул. И. Инкулец, ул. Измаил, ул. Ал. чел Бун, ул. Тигина.