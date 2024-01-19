Что произошло за день? 19 января

Пока мы ждем весну, искусственный интеллект научился имитировать почерк человека. Программа, получившая название HWT, способна научиться писать, как любой человек, всего по нескольким образцам его почерка.
Арина Соболенко всухую разгромила Лесю Цуренко и вышла в ⅛ финала Australian Open. Действующей чемпионке турнира для очередной победы потребовалось всего 52 минуты.
В Беларуси появился государственный знак качества. Посмотрите, как выглядит.
Главное, продержаться до весны. А там МНС Беларуси намерено упростить налоговое администрирование. Декларации по земельному налогу будут заполнять налоговые органы.
Минэкономики спрогнозировало рост пенсий в 2024 году. Там уверены, что пенсии в стране в 2024 году будут расти опережающими темпами по сравнению с реальными доходами населения.
Лукашенко высказался за прекращение льготного кредитования на покупку белорусских автомобилей. «В данной ситуации, когда очередь стоит за автомобилями, это неправильно. Нигде в мире этого нет», — сказал он.
Белорусский лидер также предложил обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы поменьше времени оставалось «сидеть в интернете».
Еще одна новость из сферы занятости. В Минтруда разъяснили, как многодетные родители могут сократить свой рабочий день.
Но что мы все о делах государственных! Милые кадры: лось и лосиха остановили на лесной дороге автомобиль директора Хойникского лесхоза. Что хотели?