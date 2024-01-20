В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять холодный фронт. За день температура опустится на девять градусов. В регионе ожидаются очень сильный снег, гололед и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.