В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов

«В южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 10−15 м/с, местами порывы 20−25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…7, с понижением во второй половине дня до 0…-3», — предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем мокрый снег, снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…7, с понижением во второй половине дня до −2.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь со снегом, мокрый снег. Ветер ночью южный 6−11 м/с, днем северо-восточный 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…9 с понижение к вечеру до 0. Местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью и днем будут идти дожди. Температура воздуха составит +6..8 градусов. В Евпатории дождь со снегом и до +5 градусов.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей, переходящих в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильный. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.