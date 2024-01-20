Что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января, который называют Зимний свадебник

Православная церковь 20 января вспоминает Иоанна Крестителя. В народе есть сразу несколько названий у праздника. Одно из них — Иван Бражник — связано с тем, что перед тем, как сесть за стол, пьют крещенскую воду, а после запивают беды бражкой. Есть еще одно название — Зимний свадебник. Все дело в том, что период от Рождества до Масленицы назывался свадебным.
Что нельзя делать 20 января
Не рекомендуется начинать застолье с первых блюд. Согласно приметам, все задуманное не удастся реализовать. Кроме того, перед завтраком нельзя ни с кем разговаривать, пока не будет выпита крещенская вода. Запрещено бездельничать. Предки верили, что весь год пройдет в нищете. Не следует умываться 20 января.
Что можно делать 20 января
По традиции, день было принято начинать со стакана крещенской воды, чтобы быть здоровым на протяжении всего года. Кроме того, 20 января всегда варили пиво. Его должен был попробовать каждый взрослый член семьи.
Согласно приметам, если в полдень светит яркое солнце, то это указывает на раннюю весну. В том случае, если идет снег, то его ждали и на Масленицу. Ясна погода предвещает засушливое лето. Если дует южный ветер 20 января, то лето окажется суровым.