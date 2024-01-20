Что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января, который называют Зимний свадебник

Православная церковь 20 января вспоминает Иоанна Крестителя. В народе есть сразу несколько названий у праздника. Одно из них — Иван Бражник — связано с тем, что перед тем, как сесть за стол, пьют крещенскую воду, а после запивают беды бражкой. Есть еще одно название — Зимний свадебник. Все дело в том, что период от Рождества до Масленицы назывался свадебным.