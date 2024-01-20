Обожжённые брови. Дерматолог — о последствиях татуажа и шокирующих наколках

Какие сюжеты накалывают кузбассовцы? Бывают среди них названия городов или купола местных церквей, как поётся в известной песне Михаила Круга? Можно ли умереть от наколки? И может ли татуировка сползти и сморщиться?
На эти и другие вопросы о модной процедуре ответила врач-дерматовенеролог с 28-летним стажем, заведующая кожно-венерологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А. А. Луцика Татьяна Прощенкова.
Прививка стадности.
Мода на татуировки, кажется, зашкаливает: уже редко встретишь человека без рисунка на теле или косметического татуажа. Врач-дерматовенеролог Татьяна Прощенкова отмечает, что лет 15 назад началось настоящее паломничество людей с наколками. «Такое ощущение, будто людям вкололи “прививку стадности”. Татуировки стали делать все кому не лень. Часто не вижу в них индивидуальности, осознанности. Какая-то показушная бравада», — говорит она.
По наблюдениям, большинство обладателей тату болезненно реагируют на расспросы докторов, зачем они нанесли рисунок и что он обозначает. Считают расспросы посягательством на их свободу. Думают, что всё делают правильно, а медики опять нагнетают обстановку, пугают.
Можно умереть?
В кожный диспансер регулярно приходят пациенты с татуировками. Причём многие не связывают нарушения здоровья со сделанной процедурой.
«Каждый второй пациент говорит, что он аллергик с детства. Однако своё состояние они не связывают с тем, что загнали под кожу химическое вещество. Как на него отреагирует организм? Что входит в его состав? Имел ли татуировщик медицинское образование и предупреждал ли о возможной аллергической реакции? Ответов на эти вопросы никто не даёт», — рассуждает Татьяна Анатольевна.
Обычно дерматологи предупреждают, что после 30 лет не нужно подвергать кожу воздействию ультрафиолета, то есть загорать. Это может спровоцировать перерождение родинок в меланомы — по сути, в рак кожи. По мнению собеседницы, введение под кожу химвеществ добавляет площадь поражения и увеличивает риск перерождения.
На месте татуировок дерматологи часто наблюдают посттравматические экземы и келлоидные рубцы. Рубцы такие же, как после травм и ожогов; первое время они чешутся и болят, имеют багровый или синюшний цвет, потом остаются на всю жизнь, выступая на коже в виде узлов и бляшек.
На вопрос о том, умирали ли люди от осложнений в результате неудачно сделанных татуировок, врач-дерматовенеролог отвечает отрицательно: «Ни разу не слышала о летальных случаях. А вот про заражение ВИЧ-инфекцией могу рассказать». По её словам, около десяти лет назад в Новокузнецке были расследованы и доказаны два случая: пациенты были заражены ВИЧ в тату-салонах.
Какие сюжеты накалывают.
Татьяна Прощенкова в целом не против татуировок, если они выглядят корректно, эстетично, уместно: «У коллеги была операция на позвоночнике, и у неё на месте операционного шва сделан небольшой нежный рисунок в форме лианы. У другой знакомой тату на лодыжке в виде цепочки — элегантно смотрится. Но это скорее исключения. Чаще вижу глупое замазывание своей кожи непонятными, совершенно не обоснованными рисунками».
По словам доктора, нередко она видит надписи на английском или латинском языке, очень редко — на русском. «Только договорились с вами на интервью, в тот же день пожаловал пациент: во всю боковую поверхность туловища наколот череп и написано “Неизвестность”. Вообще черепа часто встречаются, будто их хозяева к загробной жизни готовятся», — с улыбкой отмечает собеседница.
Она вспоминает татуировку, которая больше всего её шокировала: «У мужчины в области молочных желёз выбит бюстгалтер, с лямками по спине и на плечах. А на боковой поверхности туловища выбита татуировка в виде пениса, довольно крупная, больше 20 см. Даже желания не было узнавать, что это значит. По моему мнению, это вульгарщина, граничащая с не вполне нормальной психикой».
У другого пациента видела красное изображение, будто окутанное огнём. Он объяснил, что это не пожар, а афинская фреска. Каких-либо рисунков с изображениями произведений искусства врач не припоминает. «Ни Леонардо да Винчи, ни Микеланджело не встречала. Всё очень примитивно. Но возможное этому объяснение, что мы живём в Сибири и, полагаю, наши мастера суриковских училищ не оканчивали».
На вопрос, было ли что-то специфическое региональное — известная надпись, название или достопримечательность — собеседница ответила: «Увы, знаменитую фразу Маяковского про Новокузнецк “Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть” никто не писал, иначе бы запомнила. И с портретом Маяковского не приходили. Вообще никаких портретов — Сталина (как в фильме “Вор” с нашим земляком Машковым) или каких-то знаменитостей — не встречала».
По её наблюдениям, у девушек преобладают письмена, цветочки, ягодки, в основном на руках и плечах. А ещё у современных красавиц популярен татуаж — подводят губы, брови, веки, чтобы не краситься по утрам. Проснулась — и уже в форме, красотка.
Татьяна Прощенкова признаёт, что с осложнениями от этой процедуры практически не сталкивается в работе. Она полагает, что татуаж всё-таки делают специалисты, близкие к медицине: известно, например, что они заблаговременно назначают противовирусные препараты, которые помогают избежать осложнений.
Но один случай врач запомнит надолго: «Заходит к нам дама. Мы ахнули! Её брови видны на расстоянии 10−15 метров. На месте бровей два куска обожжённого участка лица с жутчайшими струпьями. Вид был ужасный. Месяца полтора её лечили от посттравматической экземы». Вдобавок женщина сделала процедуру в Китае и не могла объяснить, какой препарат ей ввели.
Сползёт и сморщится.
«Постареешь — и сползёт или сморщится твоя татуха». Кто из обладателей тату не слышал такое предсказание от старших родственников? Миф это или правда?
«Конечно, правда. Кожа стареет, из клеток уходит вода, она, соответственно, сжимается. А вместе с ней и рисунок превращается в грязную кляксу. На лице ещё можно подколоть “гиалуронку”, которая немного наполнит клетки и сгладит морщины. Но всё тело-то вы не подколете!» — рассуждает Татьяна Анатольевна.
Когда татушка сморщится, зависит от индивидуальных особенностей. У женщин, как правило, видимое старение кожи наступает в предклимактерический период, после 45 лет. У мужчин чуть позже. Также зависит от конституции: у полного человека рисунок может долго оставаться растянутым. «Но в целом после 45−50 лет все сморщенные и в пятнышках», — выносит вердикт дерматолог.
Сами врачи-дерматологи ходят с татуировками или татуажем и на что обращают внимание? «Молодые врачи делают, они уже приходят с такими. Те, кто постарше, конечно, этим не занимаются. Если уж собрались сделать татуировку, пусть это будет хотя бы не в закутке за ширмочкой. Возьмите у салона лицензию, чтобы, если у вас возникнут претензии, вы могли обратиться с ней в соответствующие органы», — советует собеседница.
На вопрос о том, как она отнесётся к сертификату на татуировку или татуаж в качестве подарка, Татьяна Анатольевна отвечает: «Передарю кому-нибудь. Наверное, “лучшему” другу».