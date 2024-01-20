Обожжённые брови. Дерматолог — о последствиях татуажа и шокирующих наколках

«Каждый второй пациент говорит, что он аллергик с детства. Однако своё состояние они не связывают с тем, что загнали под кожу химическое вещество. Как на него отреагирует организм? Что входит в его состав? Имел ли татуировщик медицинское образование и предупреждал ли о возможной аллергической реакции? Ответов на эти вопросы никто не даёт», — рассуждает Татьяна Анатольевна.