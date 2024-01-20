Семья из Хабаровского края научила москвичей метать маут на хорей

В Москве на выставке «Россия» стартовал всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Он стал первым официальным мероприятием Года семьи в России, который проводится по указу президента Владимира Владимировича Путина. Наш регион представляет семья Заксор-Эльтун из Комсомольского района, которая научила посетителей форума национальным видам спорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В день открытия представители семьи устроили дефиле в нанайских костюмах и провели спортивные соревнования «Национальные игры народов Приамурья». Участники которого могли испытать себя в прыжках через канат, перетягивании пояса, перетягивании палки, а также в метании маута на хорей, — сообщили в пресс-службе правительства.
— Всероссийский форум «Родные-Любимые» открывает целый ряд событий в регионах, которые пройдут на протяжении года и охватят все 89 субъектов. В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политики до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов, — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.
На форуме организована просветительская и развлекательная программы. А российским обществом «Знание» организованы лекции и интервью. Обширная просветительская программа форума будет представлена в павильонах № 57 «Россия — моя история», № 55 «Дом молодёжи», № 19 «АТОМ» и № 34 «Космонавтика и авиация».