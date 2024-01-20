Семья из Хабаровского края научила москвичей метать маут на хорей

— Всероссийский форум «Родные-Любимые» открывает целый ряд событий в регионах, которые пройдут на протяжении года и охватят все 89 субъектов. В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политики до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов, — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.