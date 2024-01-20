Вице-мэр Новосибирска Терешкова окунулась в прорубь на Крещение

Вице-мэр Новосибирск Анна Терешкова продолжает свою традицию купания в купели в честь праздника Крещения. Она опубликовала фото в своем телеграм-канале.
«С праздником нас! С Крещением! Продолжаю традиции!», — написала Терешкова.
В прошлом году она уже делилась с жителями Новосибирска своими мыслями о купании в крещенской купели, называя его «возрождением».
Напомним, в Новосибирской области 700 осуждённых окунулись в купели на Крещение. Корреспонденты Сиб.фм побывали в ИК-18 строгого режима и запечатлели, как проходит церковный праздник за решеткой.