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Вице-мэр Новосибирска Терешкова окунулась в прорубь на Крещение

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась фотографией с Крещения.
Источник: соцсети

Вице-мэр Новосибирск Анна Терешкова продолжает свою традицию купания в купели в честь праздника Крещения. Она опубликовала фото в своем телеграм-канале.

«С праздником нас! С Крещением! Продолжаю традиции!», — написала Терешкова.

В прошлом году она уже делилась с жителями Новосибирска своими мыслями о купании в крещенской купели, называя его «возрождением».

Напомним, в Новосибирской области 700 осуждённых окунулись в купели на Крещение. Корреспонденты Сиб.фм побывали в ИК-18 строгого режима и запечатлели, как проходит церковный праздник за решеткой.

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