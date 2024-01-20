19 января в крещенских купелях окунулись около 6 тысяч омичей

Напомним, 19 января православные верующие отпраздновали Крещение. По многолетней традиции, все желающие окунались в специального оборудованных для этого купелях. Спасатели МЧС дежурили около каждой иордани. Всего их было 31: 28 на водоемах и три искусственных.