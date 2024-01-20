Где в Казахстане закрыты трассы из-за непогоды 20 января

АЛМАТЫ, 20 янв — Sputnik. В «КазАвтоЖол» рассказали, где из-за непогоды закрыто движение на республиканских автодорогах.
«По состоянию на 10.00 ч. 20 января, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов транспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях», — говорится в сообщении.
Жамбылская область
Алматы — Ташкент — Термез, км. 159 — 238, участок от села Кенен до села Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) — 79 км.
Дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости.
Жетысуская область
Ушарал — Достык, км. 84 — 184, участок от станции Коктума до станции Достык — 100 км.
Туман, ограничение видимости.
Западно-Казахстанская область
Уральск — Таскала — граница РФ, км. 4 — 104, участок от города Уральск до границы РФ — 100 км. Ветер, метель, ограничение видимости.
Самара — Шымкент, км. 195−246, участок от границы РФ до города Уральск. — 51 км. В связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.
На автодорогах республиканского значения для проведения работы по зимнему содержанию задействовано 373 единиц специальной техники и 636 человек.