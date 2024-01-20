Снег, метели и потепление до +1 градуса обещают на Южном Урале в выходные

Порывистый ветер и потепление местами до +1 градуса ожидаются в Челябинской области в предстоящие выходные. Такой прогноз опубликовал региональный гидрометцентр.
20 января в регионе обещают переменную облачность, в отдльных районах небольшой мокрый снег и слабые метели. Температура составит минус 4−9 градусов, в горах — от −4 до +1.
21 января существенных осадков не прогнозируют. На термометрах будет в ночные часы от −9 до −14 градусов, на крайнем западе — до −4. Днём в воскресенье температура воздуха составит −6.. −11 градусов, на крайнем западе — до −1.
Также синоптики предупреждают южноуральцев о ветре с порывами до 14 м/с.
В Челябинске ожидается переменная облачность без снега. Днём в субботу будет −4.. −6 градусов, в воскресенье — от 6 до 8 градусов ниже нуля. Также прогнозируют порывистый ветер.