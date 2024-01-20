МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре в субботу

В Бресте и Гродно будет не так холодно, а температура воздуха составит −1…+1°C. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная погода, а также снег, мокрый снег и слабая метель, В Гродно временами будет и сильный снег. Ветер западный и переменный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.