МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре в субботу

МИНСК, 20 янв — Sputnik. В субботу по западу Беларуси ожидается сильный снег, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может привести к падению деревьев, а также стать причиной обрушения кровель зданий и сооружений.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по западу сильный снег и слабая метель. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет переменных направлений 4−9 м/с, в западных районах порывы будут достигать 14 м/с, местами — 15−18 м/с. Дневная температура воздуха будут колебаться от −5 до +1°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет преобладать облачная погода. Во второй половине дня временами будет идти снег (вероятность осадков 80−90%). Столбик термометра опустится в белорусской столице до −2..-4°C. Ветер переменный 4−9 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, −2…-4°C, ветер переменный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно будет не так холодно, а температура воздуха составит −1…+1°C. В этих областных центрах в субботу ожидается облачная погода, а также снег, мокрый снег и слабая метель, В Гродно временами будет и сильный снег. Ветер западный и переменный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.