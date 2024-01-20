Портрет Назарбаева убрали со станции метро в Алматы

Ряд казахстанских СМИ сообщили о том, что портрет экс-президента Нурсултана Назарбаева, висевший на станции «Алмалы» алматинского метро, был снят. Вместе с этим фотографию витража без портрета первого президента опубликовала журналистка Евгения Морозова в Facebook*.
Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе городского метрополитена.
«Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты», — говорится в ответе представителей метрополитена Алматы.
Напомним, недавно в Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву с территории Национального университета обороны. В Минобороны подтвердили информацию, напомнив, что учебное заведение было ранее переименовано с «Национального университета обороны имени первого президента РК — Елбасы» на «Национальный университет обороны РК».
«В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК», — говорилось в сообщении ведомства.
Также в МО добавили, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. В конце декабря спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что на повестке дня не стоит вопрос о том, стоит ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.
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