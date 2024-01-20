Портрет Назарбаева убрали со станции метро в Алматы

Также в МО добавили, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. В конце декабря спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что на повестке дня не стоит вопрос о том, стоит ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.