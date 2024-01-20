В Татарстане продолжатся снегопады с ухудшением видимости

В республике так же будет идти снег, мокрый снег, местами, в том числе в Казани, сильный, метели с ухудшением видимости до пятисот метров и менее. В ряде районах возможен гололед.
Южный ветер — от 8 до 13 м/с, местами усилится порывами до 15−20 м/с, в темное время суток — до 23 м/с (в Казани — до 15−18 м/с). Снежные заносы и гололедица на дорогах, местами — налипание мокрого снега.
Днем температура повысится с ночных −2, −7 градусов до 0, −5 (в Казани — до 0, −2 градусов).
Ранее во второй раз за последние дни объявлено штормовое предупреждение. 19 января было ограничено движение транспорта по трассам М7 «Волга» и М12 «Восток». Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал жителям республики не выезжать за город из-за снегопада, поручил организовать эффективную работу дорожников.
Сотрудники МЧС подготовили 143 пункта обогрева на время снегопадов, освободили из сугробов свыше тридцати машин.