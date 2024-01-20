В Новокузнецке появится 20 новых автобусов

В Новокузнецк поступило 20 новых автобусов, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса. Автопарк пополнился 10 НЕФАЗами и 10 МАЗами. На маршруты они выйдут уже 1 февраля. Губернатор региона Сергей Цивилев отметил, что транспорт был закуплен по поручению президента РФ. Кроме того, современные автобусы помогают реализовать цели проекта «Экология» и обеспечат бесперебойную работу городских маршрутов. Все 20 автобусов низкопольные, большой вместимости и доступные маломобильным пассажирам и людям с детскими колясками.