Новосибирский рэпер вместо молитвы зачитал рэп в купеле

— Все окей, все хорошо. Я дойду, куда я шел. Я дойду — не время ныть. Я дойду, пройду весь путь. Где бы ты не был, куда бы не ты не шел, выше подбородок, все будет хорошо! — декламировал Андрей Трухин во время окунания в купель.