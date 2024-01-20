Новосибирский рэпер вместо молитвы зачитал рэп в купеле

Ролик он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирский рэпер Андрей Трухин привлекает к себе внимание не обычными действиями. Так в прошлом году он прочитал рэп во время окунания в прорубь. В этом году он решил повторить и зачитал рифмованные стихи во время окунания в купель.
— Все окей, все хорошо. Я дойду, куда я шел. Я дойду — не время ныть. Я дойду, пройду весь путь. Где бы ты не был, куда бы не ты не шел, выше подбородок, все будет хорошо! — декламировал Андрей Трухин во время окунания в купель.
Он также написал, что температура воздуха была −19 градусов, а вода ощутимо теплее — 0 градусов.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказал о том, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова окунулась в крещенскую прорубь.