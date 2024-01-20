На выходных в Узбекистане будет сухо и ясно, временами туман

Накануне на территорию Узбекистана вторглась влажная и относительно холодная воздушная масса. Но по большей части территории республики осадков не будет, лишь по восточным районам республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не превысит 5−10 градусов тепла, по северу — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.