На выходных в Узбекистане будет сухо и ясно, временами туман

Накануне на территорию Узбекистана вторглась влажная и относительно холодная воздушная масса. Но по большей части территории республики осадков не будет, лишь по восточным районам республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не превысит 5−10 градусов тепла, по северу — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
20 января небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся в ночные и утренние часы лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0−5 градусов мороза, днем составит 3−8 градусов тепла, по северу ночью — 8−13 градусов мороза, днем — 0−5 градусов тепла.
21 января по всей территории нашей страны будет наблюдаться ясная и солнечная погода, в ночные часы морозы сохранятся в пределах 0−5 градусов, днем повысится до 7−10 градусов тепла, по северу республики ночью до 5−10 градусов мороза, днем до 2−7 градусов тепла.
По горным районам Ташкентской и Наманганской областей в эти дни лавиноопасно.
Ташкент
На выходных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления — в пределах 3−8 м/с. В ночные часы температура воздуха понизится до 1−3 градусов мороза, днем будет в пределах 4−7 градусов тепла.