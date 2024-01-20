Столичные спасатели: в этом году купели привлекли людей не меньше, чем в прошлом

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Городские иордани не пустовали на протяжении всего дня. А ближе к полуночи желающих окунуться становилось все больше.
По мнению многих дежуривших спасателей, минские купели в этом году привлекли людей не меньше, чем в прошлом.
Крещение состоялось!
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Городские иордани не пустовали на протяжении всего дня. А ближе к полуночи желающих окунуться становилось все больше.
По мнению многих дежуривших спасателей, минские купели в этом году привлекли людей не меньше, чем в прошлом.
Крещение состоялось!