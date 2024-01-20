Столичные спасатели: в этом году купели привлекли людей не меньше, чем в прошлом

На спасательных станциях «Комсомольское озеро», «Дрозды» и «Цнянская» было многолюдно 19 января. Минчане отмечали Крещение, окунаясь в купелях. Как это было — в фотоотчете корреспондента агентства «Минск-Новости».