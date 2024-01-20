Из-за плохой погоды в Прикамье ограничили движение на 4 федеральных трассах

МЧС по Пермскому краю сообщает об ограничении движения на федеральных трассах. Меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий.
Так, движение грузового и общественного транспорта ограничено на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая проходит через Пермь, Пермский муниципальный округ, Кунгурский муниципальный округ и Суксунский городской округ. Также меры будут действовать на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, которая проходит через Карагайский и Сивинский округа. Ограничения установлены и на трассе А-153 Нытва — Кудымкар, которая проходит через Нытвенский, Карагайский и Кудымкарский округа Пермского края. Также ограничено движение на трассе М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь", которая проходит через шесть муниципальных образований Пермского края (Пермь, Пермский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Нытвенский городской округ, Очерский городской округ, Большесосновский муниципальный округ).
Движение ограничено до наступления благоприятных погодных условий.
Напомним, ранее метеорологи сообщили, что скорость ветра в аэропорту Большое Савино достигла 21 метров в секунду.