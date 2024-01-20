Из-за плохой погоды в Прикамье ограничили движение на 4 федеральных трассах

Так, движение грузового и общественного транспорта ограничено на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая проходит через Пермь, Пермский муниципальный округ, Кунгурский муниципальный округ и Суксунский городской округ. Также меры будут действовать на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, которая проходит через Карагайский и Сивинский округа. Ограничения установлены и на трассе А-153 Нытва — Кудымкар, которая проходит через Нытвенский, Карагайский и Кудымкарский округа Пермского края. Также ограничено движение на трассе М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь", которая проходит через шесть муниципальных образований Пермского края (Пермь, Пермский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Нытвенский городской округ, Очерский городской округ, Большесосновский муниципальный округ).