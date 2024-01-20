В Новосибирске отменили второй концерт Лолиты в Доме учёных

Причины отмены не указаны, однако ранее сотрудник Дома учёных говорил корреспонденту Сиб.фм, что некие «общественники» могут отменить выступление, как это было сделано с другим концертом Милявской в ДКЖ — там концерт должен был состояться 2 апреля, но его убрали с афиш 14 января.