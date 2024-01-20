В Новосибирске отменили второй концерт Лолиты в Доме учёных

В Новосибирске отменили юбилейный концерт Лолиты в Доме учёных, который должен был состояться 31 марта, обратил внимание Сиб.фм.
«Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — говорится на сайте учреждения.
Причины отмены не указаны, однако ранее сотрудник Дома учёных говорил корреспонденту Сиб.фм, что некие «общественники» могут отменить выступление, как это было сделано с другим концертом Милявской в ДКЖ — там концерт должен был состояться 2 апреля, но его убрали с афиш 14 января.
За отмену концерта в Доме учёных выступал глава Союза отцов Сергей Майоров. По его словам, участники «голой вечеринки» не имеют право выступать в Новосибирске.
«Мы обратимся к Дому ученых публично. Озвучим свою позицию. Хотелось бы, чтобы у них сыграло чувство стыда, что эти люди будут у нас в городе после развратной вечеринки», — сообщил он журналисту 15 января.
Ранее Сиб.фм сделал запрос в ДКЖ, где должен был состояться концерт Лолиты, чтобы узнать причины отмены, но в дворце культуры ответили, что они всего лишь предоставляют площадки в аренду, а не являются организаторами.
«Договор аренды концертного зала для проведения концерта не заключался. В связи с этим, ДКЖ не располагает информацией о планировании, переносе или отмене указанного мероприятия», — говорится в ответе.