Из-за угрозы паводка в Крымском районе введён режим повышенной готовности

Он будет действовать вплоть до 23 января.
— Сотрудники ГО и ЧС круглосуточно наблюдают за состоянием рек и водоемов района, работает система «Безопасный город», дорожные службы, поселения района заготовили смесь соли и песка для обработки дорог, — написал в своём Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.
Он напомнил, что синоптики предупредили жителей региона о циклоне, который принесёт с собой сильный дождь, мокрый снег и гололед. Что в свою очередь может привести к налипанию мокрого снега на провода и повышение уровня воды в реках района до неблагоприятных отметок.
Ранее «МК на Кубани» писал, что на Кубань вернутся дожди, ветер и мокрый снег.