Из-за угрозы паводка в Крымском районе введён режим повышенной готовности

Он напомнил, что синоптики предупредили жителей региона о циклоне, который принесёт с собой сильный дождь, мокрый снег и гололед. Что в свою очередь может привести к налипанию мокрого снега на провода и повышение уровня воды в реках района до неблагоприятных отметок.