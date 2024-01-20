В Новосибирске рассказали о судьбе брошенной в коробке девочки.

— Я уверена, что у девочки в этом все хорошо, потому что та семья, которая приняла, это семья уже состоявшаяся, осознанная была, семья, которая любит детей. Это главное. И я уверена, что у этой девочки все будет хорошо, — добавила омбудсмен.