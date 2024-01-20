В Новосибирске рассказали о судьбе брошенной в коробке девочки.
Инцидент произошел 7 января 2022 года. Тогда подростки случайно нашли брошенную в коробке девочку. Родители одного из них увезли девочку в больницу.
Детский омбудсмен Надежда Болтенко сообщила изданию «Сиб.фм», что в настоящее время ребенок воспитывается в семье. Она отметила, что органы опеки соблюдают тайну усыновления.
— Вы понимаете, это же ведь тайна семейная, мы же не можем разглашать, да, и в эту семью я не могу прийти и сказать, а как у вас, и что?, — пояснила Болтенко.
Известно, что девочку назвали София, и сейчас она проживает в благополучной семье.
— Я уверена, что у девочки в этом все хорошо, потому что та семья, которая приняла, это семья уже состоявшаяся, осознанная была, семья, которая любит детей. Это главное. И я уверена, что у этой девочки все будет хорошо, — добавила омбудсмен.
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