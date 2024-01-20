Официально: в Узбекистане введена ответственность за незаконную смену IMEI-кодов

В Узбекистане вводится административная ответственность за незаконное изменение IMEI-кодов. Это предусмотрено Законом «О внесении изменений и дополнений в УК, УПК и КоАО РУз»..В частности, Кодекс об административной ответственности дополняется статьей 155−3:
- изменение международного уникального идентификационного кода мобильного устройства без разрешения законного производителя, а также разработка, распространение или использование для этой цели специальных программ влечет за собой наложение штрафа в размере от 15 до 20 БРВ;
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- изменение идентификационного модуля абонентского устройства без разрешения законного производителя или его законного владельца, или изготовление его копии влечет за собой конфискацию предметов административного правонарушения и наложение штрафа в размере до 20 БРВ.
Также будут конфискованы предметы, с помощью которых было совершено административное правонарушение.