Официально: в Узбекистане введена ответственность за незаконную смену IMEI-кодов

В Узбекистане вводится административная ответственность за незаконное изменение IMEI-кодов. Это предусмотрено Законом «О внесении изменений и дополнений в УК, УПК и КоАО РУз»..В частности, Кодекс об административной ответственности дополняется статьей 155−3: