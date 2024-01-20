В Самарской области из-за метели для движения закрыты 32 дороги

В Самарской области 20 января 2024 года продолжает бушевать непогода. На дорогах региона наблюдается снег, метель, изморось, поземка и порывистый ветер. По данным министерства транспорта, в настоящее время для движения закрыты 32 дороги в 13 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Шигонском.
Также для безопасности движения временно ограничили движение грузовых машин на автодорогах «Обход города Сызрань», «Самара-Бугуруслан», «Тольятти-Узюково-Димитровград».
Закрыли для движения участок федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа -Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93+000 — км 132+000. Для движения большегрузов в Самарской области закрыты все федеральные трассы.
Кроме того, до 13 часов 21 января 2024 года, по рекомендации ГИБДД, по территории региона прекратили движение автобусов и маршруток, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах.
«На региональных автодорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники. Более 90 единиц — на дорогах Самары», — сообщили в региональном минтрансе.
В связи с усилением ветра и метели водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов. Узнать актуальную информацию о состоянии движения по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268−41−41.