Здание Кадетского корпуса в старом ТашМИ будет реконструировано с сохранением внешнего вида — Агентство культурного наследия

Напомним, что в начале января специалисты департамента культурного наследия Ташкента расследовали ситуацию с предполагаемым сносом «Старого ТашМИ» и выяснили, что никаких строительных и ремонтных работ на объекте не ведется. И подтвердили, что здание «Старого ТашМИ» входит в список объектов материального культурного наследия и не может быть экспроприировано и приватизировано.