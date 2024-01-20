Здание Кадетского корпуса в старом ТашМИ будет реконструировано с сохранением внешнего вида — Агентство культурного наследия

11 января 2024 года научно-экспертный совет рассмотрел проект «Строительства и реконструкции зданий и сооружений многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии», представленный проектным институтом «Узшахарсозолик ЛИТИ», и утвердил его при условии конструктивного сохранения внешнего вида здания бывшего Кадетского корпуса.
«Информация обо всех этапах ремонтных работ на территории исторического здания будет предоставляться дополнительно», — заявили в агентстве.
Согласно проекту «Узшахарсозолик ЛИТИ», внешний вид и конструктивное состояние зданий будут сохранены, а верхняя часть здания, в котором располагалась церковь, будет восстановлена..
Напомним, что в начале января специалисты департамента культурного наследия Ташкента расследовали ситуацию с предполагаемым сносом «Старого ТашМИ» и выяснили, что никаких строительных и ремонтных работ на объекте не ведется. И подтвердили, что здание «Старого ТашМИ» входит в список объектов материального культурного наследия и не может быть экспроприировано и приватизировано.
Позже появлялась информация, что историческое здание обнесли забором. В пресс-службе Управления культурного наследия объяснили, что это сделано в целях обеспечения безопасности. Параллельно осуществляется «освобождение здания».
Управление отметило, что работы ведутся под контролем органа «до получения разрешения на проект». Все делается «в установленном порядке и на законных основаниях». Нарушением законодательства, когда ремонтным и любым другим работам на подобных объектах должны предшествовать согласование проекта с научно-экспертным советом агентства и получение разрешения, это не считают.
Главный корпус, в котором находилась 3-я клиника ТашМИ, готовят под филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Создание филиала вуза предусмотрено постановлением президента.
Отметим, что на территории старого ТашМИ расположены еще четыре архитектурных памятника XIX века.