МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение из-за сильного снега

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за смещения активного циклона, что вызовет сильный снег 22 и 23 января, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Пригидромет.
По данным ведомства, на востоке края может выпасть до 20 мм снега, общее количество осадков ожидается от одной до четырёх месячных норм. Также возможны гололёд, снежный накат и заносы на дорогах.
Также в континентальной части усилится ветер, на побережье порывы достигнут 30 м/с.
Спасатели МЧС советуют отказаться от выездов из населённых пунктов, ограничить пребывание на улице, держаться подальше от слабо закреплённых конструкций, следить за детьми и пожилыми.