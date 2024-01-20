В Кишиневе пройдет Неделя памяти жертв Холокоста

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941—1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.